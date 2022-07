Josephine Bredsted: Her skal du spise i Klitmøller

Hvad er din bedste anbefaling, hvis man vil holde ferie i det danske sommerland?

"Jeg vil helt sikkert anbefale min nye hjemby, Klitmøller, som en unik dansk feriedestination. Generelt synes jeg, at Vestkysten og Thy-området er vildt undervurderet. Jeg har været på Vestkysten som barn og hørt et par skøre historier om Thy-lejren som ung, men her er en smuk verden af naturparker, bølger og kyst, så langt øjet rækker. Det er slet ikke som at tage til Nordsjælland eller Fyn, for alt er meget mere vildt herovre. Tyskerne valfarter hertil på ferie, men det er som om, resten af Danmark stadig mangler at opleve, hvor fantastisk her egentlig er.”

Hvornår kom du her første gang?

"Jeg startede rigtigt med at komme her, da jeg mødte min mand. På det tidspunkt boede han i en lille surferby, Vorupør, der ligger 15 kilometer syd for Klitmøller. Det var både eksotisk og meget forundrende, at han havde valgt at flytte dertil fra København, men på daværende tidspunkt havde jeg travlt med en karriere i modebranchen, og et liv uden for volden føltes som utopi. I vores voksende kærlighed til hinanden kom der også en voksende kærlighed til mig selv, som gjorde mig bevidst om, at jeg ikke længes efter et liv i byen, men at jeg i stedet længes efter et fællesskab og et område, der inspirerer til at leve livet langsommere.”