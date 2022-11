Quick guide til Dubrovnik

Hvornår skal du rejse?

Lad mig først og fremmest advare dig om at besøge Dubrovnik i højsæsonen. Byen er lille og med et dagligt antal besøgende på titusindvis af personer, bliver de smalle gader i den gamle bydel så crowdet, at du praktisk talt skal møve dig frem. Der er uendelige køer ved byens attraktioner, og selvom der er utroligt mange restauranter i byen, kræver det stor tålmodighed at få et bord og følgende at få maden serveret. Derudover er der ulideligt varm inde i bag borgmuren i de varmeste måneder.

Det bedste tidspunkt at rejse på, er forår eller efterår. Vi besøgte byen her i efteråret, og det var helt perfekt i forhold til antal turister i byen. Desuden var vejret stadig så godt, at den stod på bikini hele dagen. Aftnerne var lidt kølige, så her er en trøje eller jakke påkrævet. Modsat mange andre europæiske byer er Dubrovnik ikke overrendt af danskere, hvilket faktisk er meget rart.

Her skal du bo:

Der er en del små hoteller og AirBnB's indenfor murene, hvilket er superhyggeligt, men også dyrt. De større hoteller ligger udenfor den gamle bys mure, men alt er i gåafstand, medmindre du er dårligt gående. Hvis det er tilfældet er Dubrovnik slet ikke noget for dig, for her er alt i snoede trapper og skrånende, smalle gader!

Vi boede i et byhus lige udenfor den sydlige port, som er opdelt i tre lejligheder og har adgang til en skøn fælles tagterrasse med pool. En helt fantastisk beliggenhed med udsigt til bymuren, havet og den nærliggende ø. Når vi blev trætte af byen, smuttede vi blot tilbage til huset og indtog poolområdet med bøger og soduko.