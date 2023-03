Rejseguide: En dag i Firenze

Markedsdag og kaffepause

Brug eftermiddagen på at gå på markeder, som hver dag popper op på Firenzes åbne pladser. Spankuler rundt mellem farverig keramik og hjemmelavede sæber og hvil fødderne med en klassisk macchiato, mens du samler energi til resten af dagens aktiviteter. Selv hvis du ikke ender med at finde den perfekte rejsesouvenier, er det stadig hyggeligt at gå og observere de mange italienere, der kommer for at gøre ugens gode handel.