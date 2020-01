Med god grund får mange et lille kulturchok, når de ankommer til Indien. Trafikpropper, tusindvis af mennesker og et mylder af lugte møder dig. Men Indien byder på så meget mere end kaos. Start eventyret i New Dehli, der regnes som en af verdens ældste byer. Hovedstaden har en rig historie, velbevaret arkitektur og et væld af smagsoplevelser. Byen består af to dele, den gamle, Old Delhi, og den mere moderne med nye bygninger og veje, som kaldes New Delhi. Det vil nok kræve et par måneder at se alt i byen, men med lidt god research og grundig planlægning kan du faktisk opleve meget på kort tid. Undergrunden i Delhi er tryg og nem at rejse med. Du kan også booke en privat chaufør, der for cirka 300 kroner kører dig rundt en hel dag. Det er også en oplevelse at køre med en af byens mange tuk-tuk’er, men vær forberedt på at dele vejen med alt fra køer til halvrustne lastbiler.

BESØG: Humayun’s Tomb, et gravkammer inspireret af selveste Taj Mahal, samt parkanlægget Lodi Gardens, som er et af byens få rolige steder. Udforsk den gamle bydel på cykel, og besøg museerne National Gallery of Moden Art og National Gandhi Museum for at få indblik i landets kunst og kultur.

SPIS: En frokost på hotellet The Imperial, som også rummer en Chanel-butik. Restauranten The Leela siges at lave Delhis bedste daal, mens Claridges Hotel byder på smukke retter i deres idylliske have. Når det gælder streetfood, skal du besøge krydderimarkedet Khari Baoli.

© Getty Images

På Andaz Delhi , hvis du vil forkæle dig selv. Hotellet huser blandt andet Juniper Bar, der er kendt for sine gode drinks.