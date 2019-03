De bedste spaophold i og omkring Danmark

Hvis du både elsker god mad og forkælelse i form af vidunderlig massage og et eksotisk rasulbad, der leder tankerne til et varmt og mellemøstligt land, skal du tage turen til det nordlige Tyskland og et ophold på Alter Meierhof. Spahotellet, som ligger smukt ned til Flensborg Fjord, har både en indendørs og en udendørs pool. Om sommeren er der sat ‘gammeldags’ strandstole op på det store grønne område rundt om poolen, hvilket giver dig en snert af fornemmelsen af at være på et badehotel i slutningen af 20’erne. Om vinteren kan du starte svømmeturen inde for derefter at svømme ud i kulden – en ret speciel oplevelse, især i tusmørket, hvor det eneste, du kan se, er dampen fra det varme vand. Stedet har også en klassisk sauna, som du kender fra svømmehallen, et mildt dampbad og et stendampbad, hvor varme sten hvert kvarter bliver dyppet i varmt vand og frigiver vanddamp med virkningsfulde mineraler. Favoritten er sidstnævnte, som ud over mineralerne også giver den perfekte kombination af varme og fugt. Husk i øvrigt at du er i Tyskland, og at det her er helt normalt at gå nøgen i sauna – både kvinder og mænd. Sammen.

Området omkring poolen er ofte livligt, så har du mere lyst til ro, kan du vælge stilleområdet med en masse liggestole ideelt placeret foran et stort glasparti med udsigt ud over fjorden. Bag stilleområdet bliver du også forkælet i rolige omgivelser, hvis du vælger at få en massage, en scrub eller noget helt tredje. Det foregår i små lukkede rum til afslappende musik og en velkendt Østen-inspireret duft. Når det er tid til mad, er der to restauranter at vælge imellem. Den ene er et klassisk brasserikøkken med fokus på fransk mad. Det er ikke lette retter, der bliver serveret, men gode, gedigne portioner, og medmindre du er meget sulten, er to retter rigeligt. Men den største oplevelse er uden tvivl den 2-stjernede Michelin-restaurant Meierei Dirk Luther. Her er blot seks borde, og næsten lige så mange tjenere per bord, der står klar til at give dig en uforglemmelig oplevelse.

Maden er franskinspireret med et moderne twist, og ud over den 4- eller 6-retters menu er Dirk Luthers appetizere som små kustværker. Tag et par gode løbesko med, og løb en tur i skoven ved siden af hotellet, eller gå en rask tur, inden morgenmadsbuffeten bliver serveret i Brasseriet, hvor du kan være heldig at få et bord med udsigt ud over fjorden. Både pool, sauna og dampbade er gratis at benytte, men behandlinger skal bestilles separat. Hotellet tilbyder alt fra klassisk massage over ansigtsbehandlinger til hamam og rasulbade.

Et dobbeltværelse koster fra omkring 1.500 kroner inklusive morgenmad.

Forvent

Et ophold i superhyggelige omgivelser og med behandlinger og en service, du ikke finder bedre mange andre steder – og ja, maden hos Meierei Dirk Luther er en tur værd i sig selv.

Forvent ikke

Et cool og hipt spahotel.

Se mere på deres website her.