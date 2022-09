Du kan sagtens få noget grønt ind i dit hjem uden at skulle investere i en masse planter. Farven grøn er både afslappende og behagelig for øjet, og det gør det til en oplagt farve at pifte dit hjem op med.

Vi har samlet 16 smukke fund. Bliv inspireret, og lad farven grøn flytte ind i din entre eller stue.