3 kreative måder, du kan bruge gardiner i din indretning

1. Skab illusionen om et større rum

Ikke nok med at gardiner kan fange meget af rummets lysindfald, så kan de – hvis brugt forkert – også få rummet til at virke mindre. Dog kan de, hvis du bruger dem smart, også have den modsatte effekt. Det kan nemlig skabe mere sammenhæng samt åbne rummet op, hvis du vælger gardiner i samme tone som farven på loft og vægge. Den gennemgående nuance får gulv, loft og vægge til at ligne, at de går ud i ét, og dermed skabes en illusion om et større rum.

For at opnå den fulde effekt af gulv til loft-helheden kan du fravælge gardinstangen til fordel for en skinne, så gardinet flugter med loftet.