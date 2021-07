3 tips til, hvordan du indretter en lille entré

Det kan virke som et umuligt projekt at få nok plads til både at holde styr på jakker, tasker, huer, halstørklæder og alt muligt andet i en lille entré.

Har du mange ting, du gerne vil have plads til i din entré, kan det hurtigt virke rodet, hvilket kan få en lille entré til at virke endnu mindre, end den egentlig er. Derfor kan du med fordel sørge for at rydde op eller at gemme dine ting bag forskellige lukkede flader, som kan skjule rodet, så din entré synes mere overskuelig og behagelig at træde ind i.

For at bevare følelsen af at træde ind i en entré og ikke en garderobe, kan du med fordel bevare nogle af de elementer, der synliggør eksempelvis overtøj og fodtøj. Her kan du sørge for at hænge knagerækker op, som kan tilføre rummet udtrykket fra en entré, og samtidig implementere små entrémøbler med plads til tasker, huer og lune trøjer.

Tip: Er pladsen virkelig begrænset, kan du med fordel undgå tøjstativer, som både fylder på gulv og i højden. Vælg i stedet en knagerække eller små fine knager, som kan hænges på væggen. På den måde frigør du plads på gulvet til opbevaring af sko og andet.