Indrømmet – dette punkt kommer nok ikke bag på nogen. Det er desværre ikke alle køkkener, der er udstyret med en opvaskemaskine, men ophobet opvask giver unægteligt et rodet indtryk.

Sørg for at lave en regel om, at opvasken skal være klaret inden sengetid – så slipper du også for at skulle starte dagen med at vaske op, når der ikke er flere dybe tallerkener til din havregrød.