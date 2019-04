Det er svært at få frugter ud af et indendørs avocadotræ, men er det ikke et forsøg værd? Træet pynter uanset, men har brug for masser af sol, skal vandes jævnligt og trives bedst med lidt sand blandet i jorden.

Tip: Du kan dyrke dit eget avocadotræ. Stik et par tandstikker i en avocadosten, læg stenen i et glas med vand, og placér glasset et lunt sted. Efter 2-6 uger vil stenen spire, og herefter kan du plante den ned i en potte.