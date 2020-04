6 trin, der gør din garderobe meget mere overskuelig

Trin 5: Hvor mange eksemplarer har du?

Når du gennemgår din garderobe, vil du helt sikkert støde på flere udgaver af det samme slags design. Her skal du spørge dig selv, "hvor ofte bruger jeg hvert item?". I løbet af processen vil du helt sikkert opdage, at det er de samme to T-shirt, du bruger om og om igen. Nu kan du nemt kassere de resterende T-shirts, der aldrig ender i vasketøjskurven, men blot gemmer sig bagerst i skabet.

Trin 6: Kan du sælge tøjet videre?

Har du et item, som op til nu, har klaret sig igennem de forrige fem trin, men som du stadig er i tvivl om? Til dette findes der følgende løsning.

Prøv at sætte det til salg hos for eksempel Vestiaire Collective eller Trendsales. Sæt den pris, som du tænker, du vil være villig til at sælge dit tøj for.

Får du et bud, der matcher din pris, vil du med det samme kunne mærke, om du er klar til at skille dig af med det pågældende item.