"Eksperimentér med farver på vægge, møbler og tekstiler."

Hvad er det bedste fund i dit hjem?

"Næsten alle vores ting er købt brugt og en del ting har vi også fået foræret af familie. Jeg er særligt glad for mine tre genbrugsfund i et hjørne af soveværelset. En vitrine, et lille væghængt skuffemøbel og skamlen med fransk flet. De er ikke købt til at skulle passe sammen, men med lidt maling udgør de alligevel en fin lille trio. Jeg fandt også det mest fantastiske lidt 90’er-agtige patchwork sengetæppe på et loppemarked for mange år siden, og det har været en favorit lige siden."