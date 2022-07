Hvad har du senest brugt maksimalt 1.000 kroner på til dit hjem?

"Jeg har købt et par saltstager til lys, som jeg blev forelsket i ved første blik. Det har været mit mål fra starten at indrette badeværelset som et hjemmespa. Et sted man kan lade op fra livet med to små børn. Vi flyttede ind for fire måneder siden og mangler stadig detaljer, men vi er godt på vej. Generelt har vi ønsket at skabe hotelfølelsen på vores soveværelse og badeværelse. På soveværelset har vi et silkeblødt væg-til-væg gulvtæppe, en virkelig dejlig seng fra Bedre Nætter og de bedste dyner, puder og sengetøj på markedet. Og så har vi købt vores yndlingsbadekåber fra vores yndlingshotel D’Angleterre."