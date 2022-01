Kom indenfor hos Rose Keller, som indretter sig med lyserøde gulve og blå vægge

Hvad har du senest brugt max 1.000 kroner på til dit hjem?

"Da vi var på Sardinien i oktober, købte jeg to håndmalede tallerkener med hjem, og da vi var i Rom for nylig, købte jeg to viskestykker med Pinocchio broderet på. Jeg elsker at købe finurlige souvenirs med hjem og gerne viskestykker eller andet til køkkenet. Det er hyggeligt med nogle minder fra rejsedestinationer, og det gør ikke så meget, at det måske ikke lige passer til det andet, vi har i køkkenet.”

Hvordan vil du beskrive dit hjem og din stil?

"Jeg ved ikke, om jeg har en bestemt stil – ligesom med min garderobe går jeg efter de ting, jeg føler mig tilpas i, og som jeg umiddelbart lige falder for. Men jeg vil nok beskrive vores hjem som farverigt og hyggeligt. Da vi flyttede ind, var køkkengulvet lysegråt, men vi var begge to enige om, at det var for kedeligt, så vi malede det i en lyserød farve, og vi elsker det. I stuen valgte vi en mellemblå farve til væggen for at få noget farve ind, og det fremhæver stukken og panelerne virkelig smukt. Vores møbler er en blanding af klassiske møbler, som vi har købt brugt, som for eksempel Børge Mogensen-barbordet, 7'er-stolene af Arne Jacobsen, sofabordet af Henning Nørgaard og Le Klint-lampen i stuen, og af nye, men tidløse møbler som lamper fra Louis Poulsen, 7'er-kontorstolen i læder, en dejlig blød sofa fra Hay og spisebord fra Make Nordic. De små detaljer og personlige præg i indretningen er vigtige for mig. Det er noget, jeg selv lægger mærke til, når jeg er ude at spise eller hjemme hos andre. Delfinhåndtagene på døren i badeværelset og mine små Hello Kitty-figurer i vindueskarmen er et godt eksempel på dette. Der må også godt være nogle sjove elementer at kigge på, og som får et smil frem. Derfor er jeg også virkelig glad for min Mickey Mouse-pude, som jeg fik med hjemmefra, da jeg flyttede.”