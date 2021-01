Hvad er dit bedste indretningstip?

"Ungå at bruge for meget tid på at overveje, men hav i stedet modet til at gøre det. Mange skrev, efter jeg malede vores gulv lyserødt i køkkenet, at det turde de ikke. Jeg bruger ikke så meget tid på den slags overvejelser, for det værste, der kan ske, er, at man skal male om. Jeg tænker hellere ikke så meget over, at tingene skal passe sammen, og jeg kunne ikke drømme om at farvekoordinere noget til trods for, at jeg tænker i helheder og balance. Et godt råd er at købe nogle få ting, som du gerne vil skabe resten af rummet ud fra. Eksempelvis er vores spisebord det primære i spisestuen, og resten er indrettet efter det. Samme bærende funktion har vores gule sofa i stuen.”

Hvad er det bedste fund i dit hjem?

"Det er vores spisebord. Jeg ville så gerne have et rundt spisebord, og så fandt jeg et i Kirkens Korshær til 400 kroner, der har en plade, så vi kan sidde mange. Jeg elsker det bord.”