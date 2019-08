Hvorfor Tisvilde?

“Mine forældre er kommet der i over 30 år, og jeg har tilbragt alle mine somre her. Som barn legede jeg på kryds og tværs med de børn, der var heroppe, og alle passede på hinanden. Sådan er det stadigvæk – selvom at der kan gå et helt år imellem, at jeg ser folk, føles det ikke sådan. Jeg lavede smykker af muslingeskaller og solgte dem oppe i Hovedgaden som lille. Som voksen nyder jeg at tegne og male, mens jeg er i sommerhus. Mine venner kommer ned, og vi laver kreative ting sammen og tegner på stranden. Her er ikke noget tv, som kører, og telefonen har aldrig forbindelse. På den måde er man meget mere i kontakt med sig selv og sine kreative sider her.”