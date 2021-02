Derfor skal du have stueplanter

Grønne planter er et stort hit i de danske hjem, og et håndplukket udvalg af smukke stueplanter kan sætte prikken over i'et i enhver boligindretning. Det er derudover hyggeligt at følge med i planternes vækst på tæt hold – og man finder hurtigt ud af, at nogle planter er nemme at holde og nærmest er umulige at slå ihjel, mens andre kræver stor opmærksomhed for at vokse sig store og flotte.

Planter er ikke kun en pæn og Instagram-venlig accessory til dit hjem, men forbedrer også indeklimaet. Planter renser nemlig luften for kemiske stoffer, samtidig med at de ilter rummet.

De mest populære stueplanter

Nogle af de mest populære grønne indendørsplanter i dag tæller blandt andet hængeplanter, den velkendte Monstera – aka. 'bloggerplanten' – som forbliver en favorit, og så er også mindre træer som oliven og citron blevet en populær indendørsplante for et mere vildt look.

Vi har fundet nogle af de mest populære indendørsplanter, du helt sikkert bør tilføje til din ønskeliste lige nu – kig med i galleriet herunder.