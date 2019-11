19 tapeter, som vil gøre dig i godt humør, hver gang du kigger på dem

Drømmer du om en jungle, et lyserødt univers eller vil du skabe en retro stemning?

Tapet er populært som aldrig før, og det er en effektfuld måde at give dit hjem et helt nyt look, hvad end du vælger at tapetsere et helt rum eller blot en enkelt væg.

Flere af de store modehuse har skabt smukke og farverige tapeter, men du kan også finde mere budgetvenlige bud.

Her har vi samlet de flotteste tapeter fra Gucci, Hermés, Missoni og Versace, samt en stribe prisvenlige alternativer.

Shop 19 tapeter herunder rangeret fra højeste til laveste pris.