23 smukke vaser, der vil pynte i dit hjem

Med foråret hører mange glæder. Nye kollektioner i butikkerne, fornyet energi og ikke mindst blomster i fuldt flor. Derfor har du naturligvis brug for en smuk vase til dine velduftende stilke.

Hvad enten du selv plukker dine forårsblomster, går efter en af tidens tørrede evighedsbuketter eller køber en frisk buket hos blomsterhandleren, så fortjener de et smukt hjem.

Her har vi samlet en stribe flotte vaser i forskellige prisklasser, så der er noget for enhver smag og pengepung. Alle vaserne herunder er så smukke i sig selv, at de også bør stå fremme og pynte i din bolig, selv når de ikke er fyldt med velduftende blomster.

Scroll ned, og find din favorit blandt vores 23 udvalgte.