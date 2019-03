Badeværelset bliver ofte nedprioriteret, når det kommer til boligindretning – og det er en skab.

Et funktionelt og fint badeværelse vil skabe glæde i hverdagen og bidrager til en gennemgående rød tråd i dit hjem.

Prøv at pifte dit badeværelse op med nye elementer i friske farver, såsom tekstiler og skæve pyntegenstande. Du kan også gå efter møbler, der både pynter og har en praktisk funktion, uden at fylde for meget.

Herunder har vi samlet 30 flotte fund til dit badeværelse.