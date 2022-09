Efterårets 12 smukkeste plaider

Efteråret kan både mærkes og ses – og hvad er bedre end lange gåture i de smukke efterårsfarver efterfulgt af en varm kop te på sofaen. Vi har samlet de 12 skønneste plaider til dette efterår, som du kan lune dig under på de kølige efterårsdage.

Og hvis du ikke helt kan forlige dig med, at skulle vente længe på at sommeraftenerne kommer igen, kan de fine plaider også bidrage til at forlænge udendørs stunderne med aftener på altanen, terrassen eller i sommerhuset.