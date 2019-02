De bedste grønne planter til din stue

2. Gummitræ

Du kan kende gummitræet på dets store, robuste blade, der er et dekorativt indspark i hjemmet. Træet, der oprindeligt stammer fra Indien, giver øjeblikkeligt liv til din bolig på grund af dets størrelse og dybe grønne farve – og så er det tilmed let at holde.

Vand: 1-2 gange hver anden uge.

Lys: Trives bedst i et lyst rum.