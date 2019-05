Dansk designklassiker relanceres: Nu skal dine glas stables igen

One size fits all. Det er ideen bag Holmgaards ikoniske Stub-glas fra 1958, der nu relanceres i to størrelser. De klassiske hverdagsglas er særlig kendt for at kunne stables, så du kan spare plads, uden at gå på kompromis med designet – en designfeature, der er praktisk i små storbylejligheder eller minimalistiske køkkener, hvor pladsen allerede er udnyttet til fulde.

Designerne bag glasset, Grethe Meyer og Ibi Trier Mørch, havde nemlig noget med at designe elementer, der kan stables og bruges til flere funktioner, så pladsen i dit køkken og dine skabe bliver udnyttet bedst muligt.