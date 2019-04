H&M Home lancerer Marrakech-inspireret kollektion

Marokko og i særdeleshed Marrakech har længe været modefolkets foretrukne destination. Nu kan du få den nordafrikanske stil ind i dit hjem, selvom du ikke har været i souk’en og købe dig fattig i ægte tæpper og håndlavet keramik.

H&M Home vender blikket mod Marokko i en ny sommerkollektion, som både har hentet inspiration fra overdådige riads og ørkenlejre og -landskaber. Resultatet er en alsidig kollektion, der rummer stærke farver og eksotiske print såvel som sandtoner og naturmaterialer.

“Det marokkanske landskab og Marrakechs arkitektur med ørkenens naturtoner og byens farver var store kilder til inspiration for vores sommerstyles. Vi har valgt at gå to veje – den ene stråler af energi med klare farver, levende print og sofistikerede detaljer, mens den anden er mere diskret og afslappet,” siger Evelina Kravaev Söderberg, Head of Design & Creative hos H&M Home.

Kollektionen er allerede i handlen, og du kan se nærmere på de nye design herunder.