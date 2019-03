Samarbejdet mellem Ikea og designeren Virgil Abloh har været halvandet år undervejs, og i mellemtiden er de sociale medier flydt over med spekulationer og smagsprøver på det fælles udspil.

Nu lander første bid af samarbejdet, Virgil Ablohs kunsttæppe, langt om længe i Ikea, mens vi må vente til september med at få fingre i fælleskollektionen Markerad, som først lanceres til efteråret.

Ablohs “Keep Off”-tæppe er derimod en del af en anden kollektion, som går under navnet Art Event og består af i alt otte unikke tæpper designet af forskellige kunstere.

Off-White og Louis Vuitton

Virgil Abloh er manden bag streetwear-mærket Off-White og kreativ direktør for Louis Vuittons herrelinje. Off-White er kendt for at ironisere modeverdenen og bruge citater og citationstegn i deres design, hvilket skinner tydeligt igennem i Ablohs første kreation for Ikea, der kombinerer det traditionelle persiske tæppe med et moderne print med teksten “Keep Off”.

“Mit take på kollektionen er en ironisk distance til de overbeskyttende forældre, der nærmest for enhver pris vil beskytte deres møbler. Det tror jeg har påvirke den funktion, som yngre personer tænker, at møbler skal have i dag,” fortæller Virgil Abloh om tankerne bag sit kunsttæppe.

Art Event-kollektionen rummer desuden et tæppe af den britiske designer Craig Green og den japanske kunstner Misaki Kawai.

Alle tæpperne lander i Ikeas varehuse 5. april klokken 10 i et ekstremt begrænset antal.