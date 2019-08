Søstrene Grene åbner webshop

Webshoppen bliver en del af et større digitalt univers.

“Den virkelighed, vi i dag lever i, er sådan, at vi alle sammen bruger mere tid online, så derfor er det også naturligt, at vi hos Søstrene Grene følger den udvikling,” siger Mikkel Grene i en pressemeddelelse.

Men selvom den digitale tidsalder ikke oplagt harmonerer med Søstrene Grenes dna fra dengang første butik åbnede i Aarhus i 1973, så vil firmaet holde fast i hyggen – også online.

“Ambitionen med vores digitale transformation er, at vores digitale univers skal understøtte de fysiske butikker, og at begge dele skal bidrage til den hyggelige og unikke oplevelse, vi ønsker at give vores kunder,” siger Mikkel Grene.

Hvornår webshoppen helt præcis går i luften, kan han endnu ikke løfte sløret for, men vi holder jer opdateret.