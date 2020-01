Denne farve skal du male dine vægge i 2020

“Vi har brug for, at vores hjem afspejler mere mod og kreativitet. Vi er trætte af at spille safe i beige, grå, sort og hvid, og vil ud med et statement. Det skal være sjovt, uperfekt og legende. Farverne er friske og fulde af skønhed og håb, som en smuk buket Lathyrus. Det kan også ses som en slags hyldest til naturen på en anden måde end beige og jordfarver. Der er intet, der bringer glæde og håb om en lys fremtid som en farverig blomstermark,” forklarer Malene Marie Møller.





Hvilken stemning skaber naturfarverne, og kan de bruges i alle rum?

“De lyse jordfarver skaber et blødt og imødekommende univers uden hårde kontraster, men med en positiv energi og følelsen af at komme hinanden ved, som i 70'erne, hvor de brune nuancer på væggene også hittede. Den nye version af 70'er-paletten er dog knap så tung men mere let, luftig og mindre hule-agtig end dengang, vi kombinerede de brune vægge med nedsænkede bræddelofter og brune væg til væg-gulvtæpper. Den lyse naturskala kan bruges i hele boligen med lidt forskel i tonerne fra rum til rum og gerne i en helt mat overflade, så udtrykket bliver endnu blødere og nærmest støvet,” siger Rikke Graff Juel.