Det skal du huske, når du placerer dit TV

Højden

Hvis du skal hænge din fladskærm op, kan det betyde meget for din oplevelse, at det hænger i god højde. Det kan nemlig have betydning for, hvordan du ser farverne og kontrasterme.

Som fingerregel er det derfor altid godt at gå ud fra, at dit fjernsyn bør hænge i midten af dit synsfelt, når du sidder i sofaen. Dog er det altid at foretrække, at du kigger mere ned, end du kigger op, hvis du skal have det mest optimale udsyn.