Slow Studio er en forholdsvis ny virksomhed, som giver dig mulighed for at lave hjemmelavet keramik i alverdens farver og former. Normalt har du mulighed for at booke et bord på et af deres værksteder og lave din keramik der, men på deres hjemmeside har du også mulighed for at bestille DIY-kits direkte til din hoveddør. Når din keramik er færdig, afleveres den tilbage til Slow Studio, som brænder og glaserer den.

Det er muligt at bestille forskellige pakkeløsninger, for eksempel Date night, som indeholder et kilo ler og det nødvendige værktøj. Skulle der være ler tilbage, efter det første stentøj er blevet færdigt, har det en holdbarhed på op til tre år, så det sagtens kan gemmes og bruges til at lave fin keramik på et andet tidspunkt – det koster blot 50 kroner for brænding per ting.

Læs mere på Slowstudio.dk.