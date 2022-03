Smarte IKEA-hacks til boligen

Bor du en lille lejlighed, hvor pladsen er trang, og der derfor er brug for ekstra opbevaringsplads? Er du træt af, at dit køkken ligner alle andres? Eller kan du bare godt lide at sætte et personligt præg på de ting, du har i dit hjem? Så er IKEA-hacks en oplagt måde et tilføre et pift til din bolig på budget.

Det smarte ved IKEA-hacks er, at du på en nem og ofte forholdsvist billig måde kan give dine møbler en makeover, så de ligner en million – og så er det ikke mindst sjovt selv at slippe fantasien løs, gribe penslen eller hammeren og få lavet et møbel, som du virkelig elsker.

Vi har herunder samlet de fedeste og nemmeste IKEA-hacks, som du nemt selv kan lave, til alt fra køkkenet til entréen.