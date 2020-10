Sådan indretter du det lille badeværelse

2 / 10

Udnyt rummets vægge

Overvejer du at kaste dig ud i en større makeover af det lille badeværelse, kan du med fordel kaste et blik på rummets vægge og gulve. Har du vægfliser på badeværelset, der har set bedre dage, så kan det være en ide at give dem et skud maling, før du udskifter dem ud med nye. Der kan sagtens være spræl på farverne i et lille rum, men gå gerne efter at male rummet i én tone, så gulve, vægge og eventuelt loft er samme éns nuance. Det giver en fornemmelse af at rummet ikke er så småt og afgrænset, hvilket vil få det til at syne større. Du kan se en guide til, hvordan du maler fliser på badeværelset her.

Hvis du har almindelige vægge uden fliser, kan du med fordel opgradere med et flot tapet. Det er et simpelt men dekorativt alternativ til billedrammerne, der hurtigt kan fremstå rodede på væggen. Du undgår ikke mindst risikoen for at ramme al mulig vægpynt, når du skal manøvrere rundt på de sparsomme kvadratmeter.

