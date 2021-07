Indretning med et lille spisebord

Bor du i en lille lejlighed, eller har du blot et køkken eller en spisestue, hvor pladsen er trang, kan det være en udfordring at få plads til alt. Her kan du med fordel rette blikket mod din møblering, som oftest kan afhjælpe pladsmangel. Ved at vælge de rette møbler kan du nemlig både udnytte pladsen uden at gå kompromis med eksempelvis nok siddepladser og samtidig få rummet til at syne mindre proppet.

I mange små lejligheder er det ofte i køkkenet, hvor pladsen kan være trang, men det behøver ikke nødvendigvis betyde, at du er nødsaget til at droppe en lille spiseplads i dit køkken. Ved at vælge et lille spisebord, som enten ikke fylder meget, eller en model, som kan trækkes ud, eller hvor siddepladserne kan slås op og ned, kan du nemlig skabe en spiseplads, der fylder minimalt.

Nedenfor guider vi til de forskellige typer af spiseborde, som kan være fordelagtige, når du indretter et lille eller trangt rum. Tilføj et par af dine grønne favoritplanter eller en fin, selvplukket buket, og voila – du har en hyggelig spisekrog.

