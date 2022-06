Hvad er dit bedste indretningstip?

"Først og fremmest at indrette sig med ting, der gør en glad. Dernæst må det være at have tålmodighed: Fald ikke i fælden med at købe hele indretningen i den samme møbelbutik. Personlig indretning tager tid. Og sidst: Indret med farver. Farver har en enorm indvirkning på et rum, og de kan både skabe sammenhæng, men også kontraster, som er sjove at kigge på.”

Hvad er det bedste fund i dit hjem?

"To ting: Shogun-lampen fra Artemide, som jeg fandt på DBA til halv pris efter halvandet år med en søgeagent, og så X Line-stolen, designet af Niels Jørgen Haugesen i 1970’erne. Den fandt jeg til et par hundrede kroner hos en lille shop på Instagram.”