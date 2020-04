Jordbær er et klart tegn på, at sommeren er kommet og smager helt fantastisk med fløde.

Lysforholdet på din altan har stor betydning for, hvilken jordbærsort du kan dyrke. Hvis din altan ikke får meget sol, og er nordvendt, kan du med fordel plante skovjordbær, der trives godt i skygge. De normale jordbær skal dog helst have rigeligt med sol for at kunne klare sig.

Fælles for alle jordbærplanterne er, at de skal vandes i moderate mængder. Det er også en god idé at lægge et fuglenet over planterne, så insekter og fugle ikke spiser de smagfulde bær.