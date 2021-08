Sådan indretter du det lille soveværelse

4: Lidt, men godt

Når du har få kvadratmeter at gøre godt med, er det vigtigt, at du prioriterer din gulvplads. Der er ikke noget værre end at snuble over gulvvaser eller at skulle møve sig udenom møbler, hver gang man skal igennem rummet. Forsøg derfor at holde indretningen på dit soveværelse simpelt i forhold til møbler, og vælg kun de ting, der er absolut uundværlige, som en seng og lidt opbevaring. Prøv dig frem, og hvis du har lidt mere plads, kan du altid tilføje et natbord eller en dekorativ genstand. Det vigtigste er, at rummet ikke føles proppet, da det kun vil få det til at syne endnu mindre.

En minimalistisk indretning behøver dog ikke at være kedelig: Du kan nemlig let vælge nogle fine detaljer, som kan tilføre rummet personlighed, som en finurlig loftslampe, farverigt eller mønstret sengetøj og et iøjnefaldende kunstværk.