Se på det som møbler i sig selv

Fordi gadgets er så stor en del af vores hverdag, hjælper det at se på dem som en aktiv del af din indretning. Forsøg derfor ikke at gemme dem væk, men gå i stedet efter teknik og smarte løsninger, der nærmest fremstår som møbler i sig selv og derfor vil være et plus i din indretning.

The Serif-fjernsynet fra Samsung er designet med henblik på netop det. Med sin karakteristiske i-formede profil og en slank fod vil fjernsynet kunne placeres lige hvor du ønsker det, så det blender ind i dine omgivelser. På den måde bliver det ligeså meget en dekorativ genstand som et fjernsyn af høj kvalitet.

Og lige netop det gør The Serif særlig, fortæller salgschef hos Power, Sebastian Holm lillelund: "TV’et er blevet mere et samlingspunkt i dag, men man vil gerne have noget som leverer alt i form af billedkvalitet, streaming og design. [...] The Serif er et meget unikt produkt indenfor TV, og giver et fantastisk design kombineret med fantastisk billedkvalitet med QLED-teknologien. Og med Samsungs nyeste Smart TV platform har du tilgang til det største udvalg indenfor streaming."