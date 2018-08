Søstrene Grene er klar med ny og stilren kollektion

Søstrene Grene er kendt for konsekvent at skabe prisvenlige interiørkollektioner, der bidrager med skønne elementer til din bolig. Denne kollektion er ingen undtagelse, og fra torsdag den 6. september, har du mulighed for at få fingrene i dine favoritter.

Den nye kollektion har fokus på et stilrent og funktionelt design, hvor bløde farver, geometriske former og små, fine mønstre er gennemgående. En lækker kimono til de kolde morgener, et sengesæt i den fineste farve og et yndigt smykkeskrin er blot nogle af de ting, du kan forskønne din bolig med.

Vi har samlet vores favoritter fra kollektionen herunder.