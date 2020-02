Morbid, men effektiv: Svensk oprydningstrend hitter

Dødsrengøring

Metoden stammer fra bogen The gentle art of Swedish death cleaning af Margareta Magnusson, som morbid, men effektiv tilgang til rengøring.

Formålet med metoden er, at det skal være lettere for familiemedlemmer at sortere dine ting, når du engang er gået bort. Det lyder umiddelbart som et barskt alternativ til den klassiske forårsrengøring, men metoden skulle føre meget godt med sig; Den tvinger dig nemlig til at rydde ordentligt ud, så du kun beholder de vigtigste ting og opbevarer dem på en måde, der er så let at finde rundt i, at andre også hurtigt kan danne sig et overblik.