Vitrineskabe: Smukke og romantiske vitrineskabe til hjemmet

De er smukke, romantiske, og om du køber et nyt eller finder dem vintage hos en vintagebutik eller på et loppemarked, giver de hjemmet en helt særlig stemning. De antikke vitrineskabe, der oprindeligt stammer fra Frankrig, fik deres opblomstring i midten af 1800-tallet, men er siden blevet et fast opbevaringsmøbel i de fleste danske hjem - og ét af de smukkeste.

Den ultimative drøm, er jo (for de fleste) at finde et antikt vitrineskab med den helt rette mængde patina, på et skjult loppemarked i Sydfrankrig – og til nærmest ingen penge. Men desværre er det, hvis du altså ikke lige er en sand krejler, ikke så let som det ellers hurtigt kan lyde. Anskaf dig derimod et vitrineskabe herhjemme, og gør-det-selv unikt med lidt maling, så dit skab står unikt til resten af hjemmet.

Herunder har til vi samlet 16 smukke vitrineskabe, som måske kan være et plaster på drømmen om det autentiske franske vintagefund.