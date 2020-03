En lille gave midt i krisen: Læs Costume helt gratis

På Costume vil vi gerne bakke op om at stå sammen, hver for sig. Og vi vil gerne forsøde din tid derhjemme med noget af det bedste danske modestof. Vi har derfor frigivet de seneste tre numre af Costume via vores app Wype, som du kan hente gratis.

Mode er inspirerende og fyldt med historie og kultur, og vi håber, at vi med vores magasiner kan bidrage til, at du for en stund kan drømme dig lidt væk.

Vi nyder at lave vores magasin til dig, og vi håber, at du vil nyde at læse med.

Læs Costume 04 her, 03 her og 02 her.