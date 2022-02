Der er larmende stille blandt tilhørerne i Folketingssalen på Christiansborg, mens Folketingets formand Henrik Dam Christensen fremlægger partiet Frie Grønnes forslag om at give adgang til gratis menstruations-produkter på offentlige institutioners toiletter. Debatten går i gang, og omkring 50 minutter senere er det Nye Borgerlige-politikeren Lars Boje Mathiesens tur til at træde op på talerstolen. Han indleder med at fortælle, at han har lovet sig selv at tage alle beslutningsforslag alvorligt, men at ‘citronen bliver presset rimeligt godt’ netop den dag.

“Skal der også være underbukser på offentlige toiletter? Jeg går en tur, og spontant skider jeg i mine bukser. Det er også et uheld,” siger ligestillingsordføreren, hvilket får spredt latter til at bryde ud i salen.

“Måske ville man nok sige, at jeg har et ansvar for at tage et par underbukser med i lommen, hvis jeg tror, at jeg ikke kan styre min afføring. På samme måde er det vel fair nok, at kvinder har nogenlunde styr på deres perioder og så medbringer et bind,” fortsætter han.

Lars Boje Mathiesens kommentar den dag i maj 2021 fik store dele af internettet til at koge over – blandt andet på det sociale medie Twitter, hvor han blev kritiseret for sammenligningen af menstruation og afføring samt ikke at kende til, hvordan en menstruerende krop fungerer. Andre, herunder flere politikere i Folketingssalen den dag, var enige med Lars Boje Mathiesen: At produkter som bind og tamponer er noget, langt de fleste danskere selv har råd til at købe – og at omkostningerne ved at have menstruation (hvilket i øvrigt af Kvinderådet i 2020 blev opgjort til gennemsnitligt at løbe op i 12.000 kroner i løbet af livet) ikke er en af de mest presserende ligestillingsproblematikker, vi bør beskæftige os med.

Men de faciliteter, vi tilbyder – eller ikke tilbyder – på offentlige såvel som private toiletter har faktisk reelle konsekvenser for de mennesker, som bruger dem, og siger derudover noget om, hvordan samfundssynet er på menstruerende personer. Det fortæller Josefin Persdotter, som er sociolog og doktorand på Göteborg Universitet, hvor hun forsker i menstruation og de hverdagspraksisser, som knytter sig til at være menstruerende.

“Selvom det ikke er alle kvinder, der menstruerer, og det ikke er alle, der menstruerer, som er kvinder, er menstruation dybt forankret i, hvad det blandt andet kan sige at være en kvinde. Og eftersom det er stigmatiseret og så dybt indlejret i vores kultur, at vi skal skjule menstruation, er vi også uvidende om, hvordan kvinder faktisk underkendes i forhold til det i vores samfund. Det kan man se overalt, helt ned til, hvordan vores toiletter ser ud: Der er ikke blevet taget hensyn til menstruerende personers behov, da vi standardiserede, hvordan badeværelser bygges,” siger Josefin Persdotter.

Hensynsløse designteknologier

Gennem sin forskning har Josefin Persdotter blandt andet interviewet menstruerende personer om, hvad de gør, når de skal skifte engangsprodukter som tamponer og bind eller deres menstruationskop, hvis der eksempelvis ikke er en skraldespand, eller de kommer til at spilde blod på et kridhvidt toiletbræt eller lyst gulv.

“Noget af det, jeg fandt frem til, var, at folk bruger enorme mængder af tid på at tænke på, bekymre sig over og skjule menstruation – og det gør de blandt andet, fordi toilettet som rum ikke tager hensyn til deres behov og ikke hjælper dem med at kunne udføre deres praksisser på en effektiv og nem måde,” siger Josefin Persdotter.

Tilbage i 1950’erne og 1960’erne, hvor kvinderne langsomt kom ud på arbejdsmarkedet, begyndte man at standardisere og modernisere køkkener – blandt andet ved at tilpasse højden til de personer, oftest kvinder, som benyttede dem. Lignende ændringsforslag blev stillet til badeværelserne, herunder af den amerikanske arkitekturprofessor Alexander Kira, som med idéen om at designe badeværelser ud fra den måde, folk bruger dem på, i 1966 udgav et teknisk studie kaldet The Bathroom. Heri fremlagde han blandt andet en idé til en mere ergonomisk urinal til kvinder, ligesom han foreslog at indbygge en slags kværn i toilettet, som kunne hjælpe med at skaffe engangsprodukter af vejen. Andre foreslog at implementere en brænder ved siden af toilettet, som kunne bruges til samme formål.

Så idéerne og teknologierne findes, men alligevel har den måde, som badeværelser og toiletter ser ud på, ikke ændret sig synderligt siden 1950’erne – i hvert fald ikke i Danmark og flere andre lande.