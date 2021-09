Få en gratis kop kaffe, når du køber Costume

En dampende varm kop kaffe i den ene hånd og et magasin i den anden – så har du det perfekte sæt til en dag i efterårshyggens tegn.

I hele september måned får du gratis en valgfri kop kaffe med, når du køber Costume i en af 7-Elevens butikker. Magasinet er i øvrigt også sammenpakket med Bo Bedre – så du får hele to magasiner og en kop kaffe for ét magasins pris.

Find din nærmeste 7-Eleven her.

Det nye Costume

I den nye udgave af Costume, der er på gaden nu, kan du blandt andet læse et interview med skuespilleren Emma Sehested Høeg, der flere gange om dagen stiller sig selv spørgsmålet: "Er det her for meget?" – lige fra når hun tager tøj på om morgenen, til når hun skal skabe en ny teaterforestilling. Og hun har besluttet, at hvis svaret er ja, skal hun kaste sig ud i det – uanset hvor frygtindgydende, det er. Derfor udgiver hun nu under kunstnernavnet Dame Dearest sin første single – på trods af at hun flere gange har fået at vide, at det vil ødelægge hendes karriere.

I magasinet har vi også spurgt fire kvinder, hvem de gerne vil sige tak til. Du kan møde forfatter Karima Bouylud, der efter flere år i et voldeligt forhold ikke kunne rumme at være mor for sine børn, og derfor gerne vil takke sin datter Sara for at tilgive hende, og tidligere svømmer Sarah Bro, der vil takke sin coach for at hjælpe hende igennem at træffe en af de sværeste beslutninger i sit liv.

Vi har også mødt tvillingesøstrene Sayana og Claudia Durany, der står bag det farverige spanske hit-mærke Gimaguas, og du får en stor guide til nogle af efterårets største tendenser – inspireret af ikoner som David Bowie og Coco Chanel.

Vi tager desuden snakken om menstruation og undersøger, hvorfor en debat om gratis bind og tamponer kan få Folketingssalen og de sociale medier til at gløde.