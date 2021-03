Katrine Engberg: “Drop at være nuttet”

Hør ‘Mit bedste råd’ med Katrine Engberg på Apple Podcasts eller Spotify.

1. Hold dig til venner, der vil dig det godt. Drop de andre. Det er ikke svært at finde venner, der vil støtte og trøste, når du er ked af det. Men dem, der klapper, når du har medvind, hænger ikke på træerne.

2. Gør det så godt, du kan, og stol på, at det er godt nok. Alle andre tvivler lige så meget som dig, selvom det ser ud, som om de ved, hvad de laver. Det gør ingen af os.

3. Giv dine fiaskoer plads, så løfter de dig videre. Det er ikke sjovt at fejle, men hvis du tager ejerskab over dine nederlag, kommer de aldrig til at tage ejerskab over dig. Jeg har medvirket i mange teaterforestil- linger – som danser, koreograf og instruktør – og har i den kontekst oplevet både succes og fiasko. Blandt andet instruerede jeg en sommerrevy, som fik så læsterlige tæv af anmelderne, at jeg krympede mig i månedsvis efter. Det var benhårdt. Men jeg tvang mig selv til at se på processen og tage ejerskab over de fejl, jeg havde begået i den.

4. Vær hensynsfuld og ordentlig. På jobbet, i hjemmet, på cykelstien og i supermarkedskøen.

5. Gør dig umage. Ingen kommer og forærer dig en Oscar, der ligger benhårdt arbejde over lang, lang tid bag enhver succes.

6. Lyt til kritik, selvom den gør ondt. Hvis den kommer fra en person, du kan stole på, er der altid noget om den, også selvom du ikke forstår det lige med det samme. Jeg har et meget tæt samarbejde med min

forlægger og redaktør, Birgitte Franch. Hun er hudløst ærlig, også når noget ikke fungerer, så jeg får ofte kritik af hende på mine tekster. Og de er det mest personlige og sarte udtryk, jeg overhovedet har. Det kan være svært af og til. Men jeg ved, at hendes eneste ønske er at optimere teksten og få det maksimale ud af mig.

7. Get over cute! Efter teenageårene er det på tide at lægge nuttetheden bag sig og folde sine vinger ud. Intet er sejere end en selvstæn- dig kvinde, som ikke venter på at blive opdaget og hjulpet frem, men selv gør og tager, hvad hun vil have.

8. Lad dig begejstre. Vær åben over for alt, hvad verden har at tilbyde, i stedet for at stivne og blive sur på ‘alt det nye’. I går sneede det, og vores søn løb rundt i haven med en legekammerat og kastede snebolde med vores hundehvalp hoppende lykkeligt omkring sig. Sikken et øjeblik. Tænk, at jeg fik lov at opleve det.

9. Tag ansvar. Livet er en lang serie af store og små beslutninger, og det er din opgave at træffe dem, der gør dig glad.

10. Giv slip. Du kan altid finde en årsag til at være vred og skuffet, så vælg aktivt at lade være. Ras ud, og kom videre, sig undskyld for din del af konflikten (du har et medansvar, jo, du har), og tilgiv jer begge to.

11. Læs bøger. Der findes intet, som beriger dig mere end at læse skønlitteratur.