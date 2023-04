Vind teaterkort og teaterbilletter til Det Kongelige Teater

Gotta Dance! er skabt til alle dem, der elsker et overdådigt show. Forestillingen er den dansefest, du altid har drømt om at være midtpunkt i. Teaterkortet giver blandt andet 10% rabat på standardbilletter til alle teaterets egne forestillinger, 10% rabat i barer cafeer og restauranter på det Det Kongelige Teaters samt fire gratis drikkevarer per teaterkort.

Vi finder i alt tre heldige vindere, der hver især får en præmie bestående af et teaterkort og to billetter til Gotta Dance!

Konkurrencen kører inde på vores profil på Instagram, og du kan også finde vej til konkurrencen via billedet herunder. For at deltage i konkurrencen skal du blot følge betingelserne, som står skrevet i billedbeskrivelsen. Vi trækker vinderne 14. april, som herefter får direkte besked.