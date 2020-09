Alt du skal vide om efteråret i det nye Costume

Månedens leder

"Klara Kristin er en af de kreative danske kvinder, du skal kende. Hun har i en alder af 27 år allerede prydet alverdens forsider, været Nicolas Ghesquières (chefdesigner for Louis Vuitton) muse i flere år og medvirket i blandt andet den fransk/argentinske instruktør Gaspar Noés erotiske film Love, som var en af de mere kontroversielle film, der blev vist under filmfestivalen i Cannes i 2015. I år kan hun også skrive sangerinde og musiker på sit cv, når hun lige om lidt udkommer med sit første album fyldt med fløjlsbløde sange, hun har fortolket fra nogle af Frankrigs største ikoner gennem tiden. Vi har mødt hende til en snak over Skype om at føle sig mere fransk end dansk, om at blive opdaget på Instagram og om at være tro mod sig selv og sin stil fremfor at lade sig imponere af store verdenskendte musikselskaber med typiske standardkontrakter. Læs interviewet på side 46.

Den danske modeuge, som i skrivende stund netop er overstået, var også alt andet end typisk. Det var en modeuge, hvor både Black Lives Matter, corona og klimadebatten havde sat et aftryk, og hvor de danske designere på sejeste vis viste, at de tror på dansk mode i fremtiden. De viste mindre shows og mindre kollektioner, og flere havde tænkt i nye og alternative måder at kommunikere på.

Ganni lavede for eksempel en udstilling, hvor nye, recycled og gamle kollektioner kom til live i form af forskellige værker som blandt andet en collage af papfigurer af personer med Ganni-tøj fra tidligere kollektioner på. Det gav både branchen og deres kunder en unik oplevelse, og jeg er overbevist om, at en sådan fysisk oplevelse fremfor en udelukkende digital er vigtig for, at man kan engagere sit publikum.

På trods af en stigende digitalisering har vi som mennesker brug for den stimulering og udfordring, som en udstilling, et show eller noget helt tredje kan give, og når man samtidig formår at komme ud med flere vigtige budskaber om tøjproduktion og -forbrug, må man konkludere, at opgaven blev løst perfekt. Husk i øvrigt, at vi i hvert nummer samler månedens bedste bæredygtige køb på siden Costume Green.

Selvom både danske og internationale modehuse og medier som os lever af at formidle mode, kan det i forhold til klimaet nærmest synes en smule ukorrekt at snakke om modeuge og ny sæson med alt, hvad det indebærer af nye køb til garderoben. Men det er også blevet mere tydeligt, at vores shoppevaner er ved at ændre sig, og at vi i stedet for konstant at impulsshoppe er blevet meget mere bevidste om at fokusere på kvalitet og langtidsholdbare køb, der bruges igen og igen og mikses ind i det, vi allerede har i vores garderobe. Mode skal stadigvæk være sjovt, men med omtanke. På side 58 får du tre stilfulde kvinders bud på, hvilke køb de vil investere i dette efterår, og hvordan de vil kombinere det med det, de har i skabet derhjemme.

God fornøjelse med dit nye Costume – og med at finde ud af, hvad du skal investere i denne sæson.

Kærlig hilsen

Rikke Amtorp Christensen, chefredaktør"