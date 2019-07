Costume + bøllehat fra Rabens Saloner

Det nye Costume er på gaden, og du får en kæmpe sommerpakke med både et nummer af Bo Bedre og en farverig bøllehat til en værdi af 449 kroner. Hatten er designet i samarbejde med Rabens Saloner, er bæredygtigt produceret og lavet af genbrugte plastikflasker.

Magasinet er dedikeret til alt, der rimer på sommer. Glæd dig blandt andet til redaktionens ferieguide, kom på besøg i smykkedesignerens sommerhus, og få et overblik over de bedste bøger til strandturen.

Du kan også møde den tidligere politiker Johanne Schmidt-Nielsen i et personligt interview om livet efter Folketinget, der byder på nye udfordringer som mor og generalsekretær for Red Barnet.

Derudover klæder vi dig på til den nye sæson med alle de tendenser, der kommer til at slå tonen an for dit efterår 2019, inklusive 358 flotte fund.

Du får også et interview med Cara Delevingne, skønhedstricks til stranden – og meget, meget mere.