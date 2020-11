"Nærmest hver anden besked på min Instagram er et dickpic. Det er frastødende, men overrasker mig ikke længere". Mød den danske supermodel Josephine Skriver i vores decembernummer, der er på gaden i dag, og hør hendes tanker om, hvordan hun navigerer på de sociale medier, når det gælder alt fra mandlige følgere til at være et forbillede for unge piger og at ytre sine politiske holdninger.

Du kan også møde Paul Auster, en af vores tids mest respekterede forfattere, som vi på gammeldags manér har snakket med over telefonen fra New York – blandt andet om, hvor vigtig kunst er for os mennesker.

Desværre er mange af sæsonens julefrokoster aflyst, men derfor skal du ikke snydes for en god fest. Vi guider dig nemlig til festlige indslag i hverdagen, og så får du moderedaktionens bedste bud på et festligt outfit, mens skønhedsredaktøren har samlet masser af festlige nyheder.

Rigtig god november, hvor pailletterne gerne må skinne igennem i hverdagen.

TID TIL FORANDRING

“Så snart jeg begyndte at arbejde med Victoria’s Secret, begyndte der at komme virkelig mange sexistiske kommentarer. Men det er den slags kommentarer, jeg nemmest ryster af mig. Over 50 procent af mit arbejde handler om under- og badetøj, og derfor ville det være mærkeligt, hvis jeg ikke delte billeder af mig selv, hvor jeg ikke har så meget tøj på. Det betyder ikke, at det er o.k. at skrive sexistisk til mig.”

Ordene kommer fra en af Danmarks største modeller, Josephine Skriver, som har over 6 millioner følgere fra hele verden på sin Instagramprofil. Fordi en kvinde lægger bikinibilleder op på Instagram, er det ikke en åben invitation til, at mænd kan tillade sig at skrive nedladende og krænkende beskeder eller kommentarer til hende. Mød den intelligente og smukke kvinde på side 70, og hør hendes ærlige fortælling og overvejelser om, hvordan hun navigerer på de sociale medier, når det gælder alt fra usympatiske mænd til at være et forbillede for unge piger og ytre sine politiske holdninger.

Det er ikke kun på de sociale medier, at sexisme er et problem. Lige nu er der en stor debat i gang i Danmark – en ny form for #metoo, der er opstået i kølvandet på Sofie Lindes beretning om, hvordan hun som ung stod over for en chef, der stillede hende et ultimatum om at ‘sutte hans pik’ eller få ødelagt sin karriere. Fuldstændigt forrykt, men desværre ikke et enestående eksempel. For efter at Sofie Linde stod frem, har den ene sag efter den anden om magtudøvelse og sexisme set dagens lys – og ikke kun i mediebranchen.

Sexisme finder desværre sted i mange brancher og spænder lige fra det skrevne ord og verbale udtalelser til berøring og decideret overgreb, og det er ikke spor for tidligt, at vi (både mænd og kvinder) anerkender problemet og tager affære. Det kan være svært at sige fra, og derfor har vi brug for kvinder, der tør gå forrest og lade andre kvinder vide, at det, de bliver udsat for, ikke er i orden – og ikke mindst, at de ikke er alene.

Heldigvis skabte Sofie Linde et helt nyt opgør og kvindefællesskab, hvor flere end 1600 kvinder skrev under på et støttebrev til hende, og flere kendte og ukendte kvinder delte deres historier og oplevelser. Vi har undersøgt, hvordan kvindesammenhold har påvirket verden og gjort en forskel gennem de sidste mange årtier op til i dag, for Sofie Linde og nutidens seje kvinder kunne ikke have taget deres kampe uden at stå på skuldrene af de kvinder, der er kommet før os. Læs artiklen på side 102.

Der er heldigvis også masser af mænd, der tager afstand fra den uanstændige opførsel, og som bidrager til et sundt og harmonisk samfund. Jeg håber, at denne debat, hvis nogen skulle være i tvivl, lader alle vide, at der er en tydelig og klar grænse, men også husker på, at det stadigvæk er o.k. at kigge hinanden ligeværdigt i øjnene – også med et glimt.

Du skal i dette nummer også møde en af vor tids mest respekterede forfattere, Paul Auster. En mand, der aldrig har været på de sociale medier, og som en af de få har kunnet få vores tidligere journalist Olivia Nepper Winther til at gå et par gange nervøst rundt om sig selv, indtil hun fire måneder efter aftalt møde i New York måtte ty til et telefonopkald fra Danmark for at lave interviewet med ham. Glæd dig til at læse det på side 54.

Rikke Amtorp Christensen, chefredaktør