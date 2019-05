Costumes første sommernummer

I dag lander det nye Costume, og med magasinet får du også et nummer af Costume Living.

Sommerens første udgave af Costume er pakket med alt til din sommer. Du bliver guidet til sæsonens bedste køb, hele 317 af slagsen, og får masser af tips til surferferien, looket til stranden og skødesløst hår.

Glæd dig også til et stort interview med ikonet Charlotte Gainsbourg, der fortæller ærligt om sin berømte familie, og hvordan hun brugte musikken til at bearbejde tabet af sin far og søster.

Du kan også møde to af Danmarks dygtigste designere, Mads Nørgaard og Emilie Helmstedt, der står bag et af sommerens fineste samarbejder, og topmodellen Cara Delevingne, som vi mødte i Shanghai.

Derudover sætter vi spot på de danske festivalers store udbud af musik, kunst og litteratur, introducerer dig for den nye skønhedsbølge J-beauty – og meget, meget mere.