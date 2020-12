Glæd dig blandt andet til et stort portræt af den franske forfatter og filosof Simone de Beauvoir, der er bredt anerkendt som grundlægger af den moderne feminisme med sit hovedværk Det andet køn. Vi går helt tæt på Beauvoir, hvis bøger fortsat læses og studeres af millioner, og hvis tanker om køn og magt synes om muligt endnu mere aktuelle, end dengang de blev skrevet.

Du kan også læse et interview med sangerinden Kwamie Liv, hvis andet album har taget form, mens #MeToo, Black Lives Matter og en pandemi har raset verden over. Den kontekst har tvunget hende mere end nogensinde før til at overveje, hvad hun vil sige – for hvad giver mening i en tid som denne?

Vi har også talt med makeupartist Marie Thomsen, debattør Geeti Amiri og visual merchandiser Sanja Alexandra Nielsen om, at man i perioder hellere vil prioritere sit arbejde end en partner, om friheden i ikke at skulle forholde sig til et andet menneske og om at købe en ødegård alene – og så har vi undersøgt, hvordan popkulturen har portrætteret singlekvinden gennem tiden.

FOTOGRAF Rasmus Weng Karlsen/Link Details STYLIST Kristine Halken MODEL Hana Jirickova/Elite Models HÅR Julie Garrett/Agentur CPH MAKEUP Marie Thomsen. SKJORTE Louis Vuitton 9.450 kr.

FOTOGRAF Rasmus Weng Karlsen/Link Details STYLIST Kristine Halken MODEL Hana Jirickova/Elite Models HÅR Julie Garrett/Agentur CPH MAKEUP Marie Thomsen. VINTAGE fake fur 1.500 kr.

Månedens leder

ET USÆDVANLIGT ÅR

Lige nu sidder du med årets sidste udgave af Costume i hånden. Et år, der har været alt andet, end det plejer, og hvor vi på Costume har måttet ændre vores sædvanlige arbejdsgange og tilegne os ny viden, og hvor kreativiteten har fyldt på alle vores medier.

Jeg tror aldrig, jeg har været mere stolt over at være en del af Costume end det forgangne år. Vi har som redaktion stået over for nogle helt nye udfordringer, men alligevel har vi formået at få et magasin på gaden hver måned, lavet en ny podcast, hvor kvinder giver deres bedste råd videre til andre kvinder, opdateret vores onlineplatform til et inspirerende og æstetisk univers og prøvet kræfter med et helt nyt magasin, Costume Mini. Costume Mini vil fremadrettet blive et selvstændigt magasin, som udkommer to gange om året, og som du finder både i løssalg og som en sampak med Costume.

I mit privatliv har 2020 også budt på masser af udfordringer og forandringer og givet anledning til megen refleksion, kompromiser og ikke mindst at lære at navigere i en ny virkelighed og hverdag. Hvis jeg ser bort fra forårets fuldstændige lockdown med kaos og et kompliceret dagligt puslespil til følge, er det klart en udlængsel, der fylder mest i mig.

Jeg har altid været vant til at være ude flere gange om ugen og møde nye mennesker. Jeg elsker at rejse – både med min familie, mine veninder og alene. Det er den største inspiration for mig og ikke mindst min måde at finde ro på. At skulle give afkald på de to ting har helt klart fyldt mere, end jeg troede, det ville. Jeg ved, at det er fjollede små og ubetydelige tab i det store billede, men for mig er det de to ting, jeg har savnet mest, og som fortsat kan give mig en irriterende form for rastløshed. I stedet prøver jeg (stadigvæk) at finde ro i, at det at sidde i sofaen med et tæppe også kan være rart flere aftener om ugen, at flere hjemmearbejdsdage i blødt tøj og alt for meget kaffe og mandelcroissanter også kan noget, og at tosomhedsmiddage i køkkenet med god vin nærmest er blevet en tradition med min mand, når børnene ser film og spiser fredagsslik under dynen. Det er stunder, som jeg nyder og sætter pris på, men som i min ideelle verden ville være forenet med rejser til alverdens lande, oplevelse af kulturer og middagsselskaber ved langborde.

En, for hvem det er lykkes med at finde ro i det nære og minderne fra alle sine rejser og gode stunder med venner, er en sej kvinde, som jeg efterhånden har kendt i mange år, nemlig iværksætter og CEO Andrea Elisabeth Rudolph. Hende kan du møde på side 20, hvor hun fortæller om de ti ting, livet har lært hende, og som hun gerne vil give videre til andre kvinder.

Rigtigt god fornøjelse med årets sidste udgave af Costume, der også er fyldt med fund, som kan bruges langt ind i sommeren næste år, et stort portræt af Simone de Beauvoir og et interview med sangerinden Kwamie Liv, der, ligesom jeg, mærker rastløsheden i forbindelse med det seneste år.

Jeg glæder mig til, at vi ses i 2021.

Kærlig hilsen

Rikke Amtorp Christensen, chefredaktør