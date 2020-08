Månedens leder

"Den seneste tids debat om racisme har her på redaktionen givet anledning til mange tanker og snakke om, hvorvidt vi som mennesker og ikke mindst medie løfter vores del af ansvaret for at afspejle en mangfoldig verden, i særdeleshed når det angår kultur-, mode- og skønhedsbranchen. Vi er som modemagasin på en evig rejse, hvor vi hver eneste dag skal være vågne og lyttende, og vi arbejder hårdt på, at det er det, der kommer til udtryk, når du som læser sidder med magasinet i hænderne.

Som medie kan – og skal – vi være med til at give forskellige kvinder en stemme, og vi skal vise, at skønhed, stil og inspiration findes i mange forskellige former og farver.

Vi ved godt, at det ikke er et enkelt magasin, der kommer til at gøre forskellen og ændre mediebilledet. Det er tværtimod den indsats, vi alle yder nu og i fremtiden, og derfor vil du i magasinet og i vores øvrige medier fremadrettet komme til at se en bredere repræsentation af kvinder.

For at vi kan ændre noget, er det vigtigt at forstå, hvad der har ført til, at verden ser ud, som den gør, og dermed hvad det kræver at ændre på det. Vi har fortsat meget at lære, og en af de ting, der kan hjælpe os, er at læse bøger, høre podcasts og se dokumentarer og film, der giver os indblik i og viden om diskrimination og ikke-hvides virkelighed og vilkår – nu og gennem historien. For på den måde er vi meget bedre rustet til at tage de vigtige samtaler, som vores opgør med racismen kræver. På side 68 har journalist Olivia Nepper Winther og redaktions- chef Marie Vidø efter stor research samlet en række værker, der kan hjælpe os på vej.

Du skal i dette nummer – på side 38 – også møde en af Danmarks sejeste modeller, Tonia Atieno, der på trods af mange udfordringer og en hård historie har skabt sin egen karriere og allerede nu, efter blot seks måneder som professionel model, blandt andet kan skrive shows for Stine Goya og Mark Tan på cv’et. Sidstnævnte er i dag en af vores mest talentfulde designere, og på side 72 kan du læse et stort interview med ham. Her fortæller han om sin første symaskine, om ikke at ænse, hvad andre siger om ham, og om at gå målrettet efter sine drømme.

Kærlig hilsen

Rikke Amtorp Christensen, chefredaktør”